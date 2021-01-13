В Дагестане около 50 детей попали в больницу с отравлением

В дагестанском Буйнакске произошло массовое отравление детей. Число пострадавших за три дня выросло до 50 человек. По словам мэра города Исламудина Нургудаева, одной из причин могла стать вода из-под крана, но дети могли отравиться и подарочными наборами.

Первые маленькие пациенты в возрасте от двух до 13 лет стали поступать в инфекционное отделение Буйнакска 11 января. У малышей наблюдались признаки острой кишечной инфекции. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Одной из возможных причин отравления была названа вода. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы клинического материала от больных, а также водопроводной воды в эпидемических очагах для проведения санитарно-бактериологического и санитарно-химического исследования.

Мэр города Исламудин Нургудаев предположил, что причиной отравления детей могли стать подарочные наборы с просроченными продуктами, передает РИА «Новости». «Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие – сок. Одной из основных причин отравления рассматривается и вода из-под крана. Пока не получим результаты анализов, однозначно что-то утверждать не можем», – заключил градоначальник.

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