Массовое отравление детей в Дагестане стало поводом для уголовного дела

В Дагестане возбуждено уголовное дело о массовом пищевом отравлении детей в Буйнакске. Число пострадавших выросло до 71. По данным Минздрава, тяжелых случаев не наблюдается.

Первые маленькие пациенты в возрасте от двух до 13 лет стали поступать в инфекционное отделение больницы Буйнакска 9 января, уточняет СКР. У малышей наблюдались признаки острой кишечной инфекции – рвота, диарея и высокая температура.

После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В качестве основной версии следствие рассматривает распространение инфекции через водопроводную воду. Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев также предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов.

Тем временем, число инфицированных выросло до 71, среди них 61 ребенок, сообщает официальный портал Минздрава Дагестана. «Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелые случаи не зарегистрированы. В больнице пациентам проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, имеются все необходимые препараты, больные получают терапию в соответствии с имеющейся патологией», – говорится в сообщении министерства.

Махачкала, Зоя Осколкова

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