Ответственность за нападение на полицейских в Грозном взяла на себя одна из исламских организаций

Ответственность за нападение на полицейских в Грозном взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ).

Как уже сообщал «Новый День», 28 декабря в центре Грозного, на перекрестке у улицы Мира, двое вооруженных ножами мужчин напали на сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Завязалась перестрелка, в результате которой погибли оба нападавших и один из сотрудников полиции, второй полицейский был ранен.

Комментируя это происшествие, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападавшими были два брата из Ингушетии, переехавшие жить в Грозный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). А родственники ингушских братьев потребовали, чтобы Кадыров доказал их причастность к убийству полицейского.

Теперь Reuters со ссылкой на газету Al-Naba сообщает, что ответственность за нападение берет на себя ИГ. Правда, отмечает издание, никаких доказательств своей причастности к происшествию организация не приводит.

Москва, Игорь Юров

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