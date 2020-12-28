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Понедельник, 28 декабря 2020, 18:20 мск

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«Это два брата Хасан и Хусейн…» Кадыров прокомментировал стрельбу в центре Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на полицейских в центре Грозного. В своем телеграмм-канале он раскрыл личности злоумышленников и принес соболезнования семье погибшего сотрудника полиции.

По словам Кадырова, двое террористов, вооруженные ножами, попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. «Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», – отметил глава Чечни.

По его словам, личности «бандитов» установлены. «Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», – сообщил Кадыров.

Как сообщал «Новый День», сегодня в центре столицы Чечни произошла стрельба. Инцидент произошел на перекрестке у улицы Мира города Грозного. Боевики, вооруженные ножами, напали на полицейских.

Грозный, Александра Быстрицкая

Грозный. Другие новости 28.12.20

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Метки / Чечня

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