Четыре человека погибли при пожаре на западе Москвы

На западе Москвы при пожаре в квартире многоэтажки погибли четыре человека, пятерых удалось спасти. Об этом сообщает столичное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на седьмом этаже в 22-этажном жилом доме по адресу: ул. Беловежская, дом 39, корпус 5 поступило на пульт спасателей в 13:46. Огонь потушили спустя 20 минут. Площадь пожара составила 3 квадратных метра..

В результате ЧП погибли 4 человека. С этажей, расположенных выше очага возгорания, эвакуированы 5 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.01.21

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