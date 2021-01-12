В Бурятии возбудили дело по факту нападения собак на ребенка

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Установлено, что днем 12 января в микрорайоне «Забайкальский» Улан-Удэ в Детскую республиканскую клиническую больницу поступил 11-летний мальчик, которого покусали собаки. Схожее нападение стаи собак ранее произошло на молодую женщину в том же районе месяцем ранее.

По данным следствия, в конце 2019 года управление ветеринарии Бурятии в рамках заключенного соглашения с администрацией Улан-Удэ получило 12 млн рублей в рамках муниципального контракта на отлов более 1,4 тыс. бездомных собак. Однако к концу года данный контракт исполнен менее чем на треть, отловлено всего 402 особи.

Помимо этого вышеуказанное соглашение, а также действующее законодательство возлагало на местную администрацию обязанности по созданию приютов для содержания безнадзорных животных, учету отловленных особей, их вакцинации (по показаниям), мониторингу численности. Однако муниципальные приюты для животных не созданы. Их отсутствие усугубило ситуацию по обращению с бездомными животными, что привело к их распространению на территории города и нападениям на местных жителей.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 12.01.21

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