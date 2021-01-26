В Улан-Удэ бродячие псы искусали девятилетнюю девочку

В Улан-Удэ девятилетняя девочка подверглась нападению бездомных собак. Ребенка госпитализировали с рваными ранами. Следователи могут присоединить этот случай к уже имеющемуся уголовному делу.

Девочка поступила в Детскую республиканскую клиническую больницу. У малышки в результате нападения диагностированы повреждения волосистой части головы и бедра. «Состояние удовлетворительное. Ребенок находится в отделении травматологии ДРКБ», – сообщили в региональном минздраве РИА «Новости».

На месте происшествия побывали сотрудники правоохранительных органов, а также группа по отлову собак.

В Следственном комитете сообщили, что после того, будет получена первичная информация, будет принято решение о возбуждении нового уголовного дела, либо о присоединении этого случая к уже имеющемуся расследованию о халатности.

Напомним, уголовное дело по факту халатности было возбуждено в середине января, когда от бродячих собак пострадал 11-летний мальчик. Схожее нападение стаи бездомных животных произошло на молодую женщину в том же районе месяцем ранее.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 26.01.21

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