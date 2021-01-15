«Слишком мягкое наказание»: прокуратура требует отменить приговор по делу о «чучеле Путина»

Прокурор Пермского края обратился в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции с представлением об отмене приговора по делу о манекене с лицом президента России Владимира Путина. Обвинение посчитало вердикт слишком мягким, в связи с чем, по мнению прокуратуры, он подлежит отмене. Дело должно быть направлено на новое рассмотрение, считают в надзорном ведомстве.

Напомним, в августе прошлого года Ленинский районный суд Перми назначил фигуранту дела жителю Перми Александру Шабарчину два года колонии общего режима, другой обвиняемый пермяк Данил Васильев получил год условно. Суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по мотивам политической вражды (ч. 1 ст. 213 УК). Доказательства вины снимавшего акцию на видео Александра Эткина суд счел недостаточными и оправдал его в связи с отсутствием состава преступления.

Гособвинение запрашивало для Шабарчина три года лишения свободы, для Эткина и Васильева – два и полтора года колонии общего режима соответственно.

В ноябре Пермский краевой суд в ходе рассмотрения апелляции заменил Шабарчину реальный срок на условный. Решение в отношении остальных фигурантов суд оставил без изменений.

Прокуратура не согласилась с судебным вердиктом. «Судебная коллегия уклонилась от оценки доказательств, подтверждающих вину Эткина, не проверила доводы обвинения по существу… Назначенное Шабарчину наказание в виде двух лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года и назначенное наказание Васильеву в виде одного года лишения свободы (условно) с испытательным сроком на 1 год, является чрезмерно мягким наказанием, назначенным без учета в полной мере характеру и степени общественной опасности преступления, относящего к категории тяжких», – цитирует представление прокуратуры Пермского края телеграм-канал «Апология протеста».

По данным следствия, в ноябре 2018 года подсудимые установили в центре Перми манекен с картонной маской президента РФ Владимира Путина в тюремной робе, на грудь куклы они повесили табличку с обвинениями в адрес президента.

Следственный комитет России в конце того же года возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следствие усмотрело в этих действиях грубое нарушение общественного порядка по мотивам политической вражды, а также «по мотивам вражды социальной группы в отношении жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента РФ В.В. Путина». Однако суд исключил мотив вражды к социальной группе из-за того, что граждане, поддерживающие Путина, – не социальная группа.

Как отмечает «Апология протеста», изначально эксперты МВД не обнаружили разжигания ненависти. Повторная экспертиза подтвердила это. Позже Следственный комитет заказал еще одну экспертизу – в декабре 2019 года эксперты нашли в видео акции мотив политической вражды и оскорбление сторонников президента. Экспертами выступили пять преподавателей Пермского университета.

Пермь, Наталья Петрова

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