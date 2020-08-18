Житель Перми получил реальный срок по делу о манекене с лицом Путина

Ленинский районный суд Перми сегодня вынес приговор фигурантам дела о манекене с лицом президента РФ Владимира Путина.

Подсудимому Александру Шабарчину суд назначил два года колонии общего режима, Данил Васильев получил один год условно. Суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по мотивам политической вражды (ч. 1 ст. 213 УК). Доказательства вины снимавшего акцию на видео Александра Эткина суд счел недостаточными и оправдал его в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее прокурор запрашивала для Шабарчина три года лишения свободы, для Эткина и Васильева – два и полтора года колонии общего режима соответственно.

По версии следствия, в ноябре 2018 года подсудимые установили в центре Перми манекен с картонной маской президента РФ Владимира Путина, на грудь куклы они повесили табличку с обвинениями в адрес президента.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следствие усмотрело в этих действиях грубое нарушение общественного порядка по мотивам политической вражды, а также «по мотивам вражды социальной группы в отношении жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента РФ В.В. Путина». Однако суд исключил мотив вражды к социальной группе из-за того, что граждане, поддерживающие Путина, – не социальная группа, сообщает «Апология протеста» в своем твиттере.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 18.08.20

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