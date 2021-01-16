Бил ножом: по делу о жестоком убийстве главреда новостного портала в Рязани задержан ее муж

Главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову зарезали в собственной квартире. На теле женщины обнаружили множество ножевых ранений. В преступлении заподозрили ее мужа. В последнее время супруги находились в состоянии бракоразводного процесса. После преступления мужчина забрал двух детей и скрылся.

По информации регионального управления Следственного комитета, тело женщины 1987 года рождения с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено 15 января около 23:00 в квартире одного из домов на улице Гоголя в Рязани. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В убийстве журналистки следователи заподозрили ее мужа – жителя Тверской области 1983 года рождения. «После произошедшего он забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено, и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников», – говорится в сообщении СКР.

По данным СМИ, мужчина уже признался в убийстве супруги.

«В настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в Следственном комитете.

Ранее журналистка жаловалась брату и подруге на угрозы со стороны мужа из-за развода и просила о помощи.

Рязань, Наталья Петрова

Рязань. Другие новости 16.01.21

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