Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкессии: под завалами до 12 человек

Лавина сошла на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. По данным регионального управления МЧС РФ, под снежной массой могут находиться от 4 до 12 человек. На месте схода лавины уже работают спасатели.

Сообщение о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на высоте 2700 м произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, поступило спасателям в 13:30 мск.

Под снежным завалом оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе, пострадавших в кафе нет, сообщает ГУ МЧС по республике. В момент схода лавины на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек.

На месте схода лавины в настоящее время работают спасатели. «В 13.40 спасатели приступили к поискам, проводится обследование тела лавины», – говорится в сообщении ведомства.

Черкесск, Наталья Петрова

Черкесск. Другие новости 18.01.21

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