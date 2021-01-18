Из-под лавины в Домбае спасены 6 человек

После схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай спаслись 6 человек, еще одного человека спасатели ищут. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника спасательной операции.

Попавших под завал людей помогли откопать спасатели. Ранее сообщалось, что в месте схода лавины найдена живой женщина.

Напомним, лавина сошла сегодня днем. Под снежной массой могли оказаться от 4 до 12 человек, отмечало региональное управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Черкесск, Наталья Петрова

Черкесск. Другие новости 18.01.21

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