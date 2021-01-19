Липецкий застройщик украл 12 млн при строительстве зданий ИВС и МВД

В Липецкой области суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве при строительстве изолятора временного содержания (ИВС) в Ельце. Бывший руководитель ООО «Монолит» и прораб признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в суде доказано, что в 2013-2015 годах при строительстве в рамках госконтракта зданий ИВС и отдела МВД РФ по городу руководитель ООО «Монолит» и его соучастник, выполнявший функции прораба, договорились о хищении бюджетных средств.

Внеся ложные сведения в акты приемки работ об их стоимости и выполненных объемах, они завысили расценки почти на 12 млн рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет подконтрольной фигуранту стройфирмы в полном объеме.

Общая сумма контракта превышала 277 млн рублей. Завышение стоимости стройматериалов и работ были выявили полицейские в ходе ревизии. Приговором суда прорабу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении экс-руководителя стройфирмы прекращено в связи с его смертью.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 19.01.21

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