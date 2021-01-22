В Воронеже охранник юрфирмы ответит за воспрепятствование деятельности журналиста

В Воронеже 33-летнему сотруднику фирмы предъявили обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия (ч.3 ст.144 УК РФ).

Как сообщили в СКР, 12 ноября корреспондент программы, выходящей на федеральном канале, исполняя редакционное задание, прибыл в офис одной из коммерческих юридических фирм Воронежа. В это время 33-летний сотрудник фирмы решил воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста, чтобы не допустить распространение информации. Для этого он распылил газовый баллончик в лицо корреспондента.

По ходатайству следователя СК судом в отношении охранника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Воспрепятствование деятельности журналистов, обвинение

Воронеж, Иван Гридин

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