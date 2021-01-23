Байден констатировал углубление экономического кризиса в США

Экономический кризис в США, возникший на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, углубляется, для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры. Такое заявление сделал избранный президент США Джо Байден. На сегодняшний день, по данным Университета Джона Хопкинса, в стране насчитывается более 24,7 млн случаев Covid-19, 413 тыс. человек умерли.

Президент призвал действовать «смело и решительно». «Ситуация не улучшается, кризис лишь углубляется. Вчера мы узнали, что еще 900 тыс. американцев подали заявки на пособия по безработице», – сказал Байден в ходе выступления в Белом доме. Он отметил, что теперь государство должно помочь гражданам, так как это «неотложная экономическая необходимость».

Глава США подписал два указа, которые направлены на смягчение последствий пандемии для жителей США. В первом речь идет о поддержке семей, пострадавших в результате кризиса, а во втором – о минимальном размере оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков ($15 в час) и предоставления «оплачиваемого экстренного отпуска».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.01.21

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