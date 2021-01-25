Стендап-комик Александр Шаляпин совершил суицид

Актер и стендап-комик Алекскандр Шаляпин обнаружен мертвым у себя в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Он совершил суицид минувшей ночью, сообщают СМИ и телеграм-каналы. Его тело обнаружила утром жена и вызвала скорую помощь.

Директор 41-летнего артиста Мария Малякина подтвердила смерть Шаляпина. По ее словам, актер покончил с собой, находясь в депрессии.

Телеграм-канал «112» пишет, что у артиста были проблемы с алкоголем, в последнее время он находился на лечении в клинике. «Вышел в четверг, приехал домой. Не справился», – цитирует Малякину ТАСС. Директор Шаляпина сообщила, что у Шаляпина на февраль были запланированы концерты.

Шаляпин был участником Stand Up Show на ТНТ, он также снимался в сериалах «Карпов», «Склифосовский», «Крапленый», «Бессонница» и в фильмах «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», «Сваха».

Москва, Наталья Петрова

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