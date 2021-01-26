Австрийского бизнесмена задержали по делу о незаконной банковской деятельности в России

В Москве задержан гендиректор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер. Предприятие занимается рекультивацией нескольких мусорных полигонов в России, однако бизнесмена, гражданина Австрии, заподозрили в незаконной банковской деятельности.

О задержании австрийца сообщает РИА «Новости». Следователи МВД подали в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании бизнесмену меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Кайзеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы. Фабула дела пока неизвестна.

Отметим, что компания «Экоком», в том числе, рекультивирует полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе.

Москва, Наталья Петрова

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