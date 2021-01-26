В России выявили менее 19 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

В России за истекшие сутки выявлен 18 241 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Впервые с 3 ноября суточный прирост заболевших оказался ниже отметки 19 тысяч. Днем ранее было зарегистрировано 19 290 случаев инфицирования. Всего в стране выявлено 3 756 931 случай коронавирусной инфекции.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (+2317), Санкт-Петербурге (+1510), Подмосковье (+1129), Нижегородской (+461) и Воронежской (+383) областях.

Наименьший прирост суточной заболеваемости наблюдается в Тыве – 0,04%, в Республике Алтай – 0,1%, а также в ЯНАО и Костромской области – 0,2%.

За последние 24 часа от последствий Covid-19 умерли 564 пациента. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (70), Петербурге (58) и Подмосковье (35). С начала пандемии в России от коронавируса скончались 70 482 человека.

За минувший день выздоровели 23 798 человек, за весь период – 3 174 561.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии выполнено свыше 100 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 292 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 648 799 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 99,75 млн человек, скончались свыше 2,14 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия остается четвертой среди всех стран по числу жителей с выявленной коронавирусной инфекцией. Первое место в антирейтинге занимают США (25,29 млн инфицированных), второе и третье – Индия (10,67 млн) и Бразилия (8,87 млн) соответственно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.01.21

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