Под Воронежем пьяный водитель воткнул отвертку в глаз полицейскому

В Воронежской области пьяный водитель напал на инспектора ДПС. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел 23 января в селе Заброды Калачеевского района. Инспектор ДПС заметил съехавший на обочину автомобиль и подошел к нему. Так как у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, полицейским попросил водителя проследовать в патрульную машину для прохождения освидетельствования.

Находясь в служебном автомобиле, водитель внезапно вытащил отвертку и воткнул в глаз инспектору. Полицейский попал в больницу с повреждением глазницы и тканей головного мозга.

Нападавшего задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности».

Воронеж, Зоя Осколкова

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