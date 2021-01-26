В России схватили наркокороля – бывшего высокопоставленного борца с наркотиками в Москве

Бывший руководитель одного из подразделений УФСКН по Москве задержан в Ивановской области за торговлю наркотиками. Об этом информирует региональное управление ФСБ. Имя задержанного не разглашается.

По данным спецслужбы, экс-силовик создал несколько нарколабораторий, в которых трудились мигранты в качестве рабов. Запрещенные вещества развозили по Центральной России на автомобиле с мигалкой люди в форме со знаками различия органов ФСБ. Сам же экс-борец с наркотиками руководил всем процессом и контролировал финансовые потоки, сообщает РИА «Новости».

Работавшие в подпольных цехах иностранцы находились на положении рабов, их насильно удерживали угрозами физической расправы.

Всего в рамках уголовного дела задержаны 15 человек – руководители ячеек преступной группировки в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также участники наркобизнеса из этих и других регионов – Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей.

Отмечается, что один из задержанных был руководителем ивановских органов местного самоуправления. Какой пост он занимал во власти, не уточняется.

В ходе обысков изъято 59 кг наркотиков, более 10 тонн сырья и множество реактивов. Из 16 фигурантов дела 14 арестованы, остальные находятся под домашним арестом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.01.21

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