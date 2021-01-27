Силовики накрыли ячейку террористов в Калужской области

В Калужской области задержаны члены запрещенной в России международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами». Спецоперацию провели сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что участники террористической ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, которая основывалась на доктрине создания всемирного халифата путем разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти.

Задержанные устраивали подпольные собрания, на которых вербовали мусульман в свои ряды и распространяли среди населения региона террористическую идеологию.

В ходе обысков по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

В ФСБ не назвали точное количество задержанных. Позже спецслужба опубликовала кадры задержания двух мужчин – участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.01.21

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