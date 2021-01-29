Два рейсовых автобуса врезались в грузовики в России, есть раненые

В России произошли две аварии с рейсовыми автобусами. Обошлось без жертв. В обоих ДТП пострадали 8 человек.

Вечером в четверг автобус врезался в стоящую фуру на трассе Азов – Староминская в Ростовской области. В автобусе находились 11 пассажиров. По данным УГИБДД по региону, в ДТП пострадали водитель и два пассажира автобуса. По факту аварии проводится проверка. Отмечается, что большегруз стоял на дороге из-за неисправности.

Еще одна авария с рейсовым автобусом произошла в Никифоровском районе Тамбовской области на 408 км автодороги Р-22 «Каспий». Автобус Neoplan около 22:00 четверга столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем МАЗ-6430 с полуприцепом-цистерной. В результате ДТП пять пассажиров автобуса, в том числе ребенок, получили ранения и были госпитализированы. По информации УГИБДД, в аварии пострадали две женщины, двое мужчин и пятилетняя девочка.

Автобус направлялся из Махачкалы в Москву, уточняют СМИ. Всего в автобусе находилось 18 человек.

Ростов-на-Дону, Тамбов, Наталья Петрова

Ростов-на-Дону, Тамбов. Другие новости 29.01.21

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