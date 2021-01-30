Число погибших в столкновении автобуса и грузовика на трассе М-5 «Урал» продолжает расти

Число погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Самарской области достигло 12 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 января в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге – у него занесло прицеп, в результате чего машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с легковушкой и автобусом, следовавшим из Сызрани в Ульяновскую область.

Первоначально сообщалось о 6 погибших и 9 пострадавших. По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 12 человек, еще столько же пострадали, 5 из них находятся в реанимации.



Возбуждено уголовное дело по части 5 ст атьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



Самара, Игорь Юров

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