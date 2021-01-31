В Москве за взятку задержаны два сотрудника Роспотребнадзора

В Москве задержаны заместитель главного государственного санитарного врача по Северному административному округу города Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов. Савеловский суд Москвы отправил их под арест.

Зотову и Томилова обвиняют по ст. 290, ч. 6 УК РФ (получении взятки должностным лицом в особо крупном размере). Вместе с ними арестован и глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин, подозреваемый в даче взятки (ст. 291, ч. 5 УК РФ).

Подробности расследования пока не раскрываются, отмечают «Известия».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.21

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