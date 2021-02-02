У подпольных оружейников нашли миномет и пушку

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией и Росгвардией выявили сеть подпольных оружейников, орудовавших в 19 регионах России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В преступную деятельность по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту были вовлечены 43 человека. В январе силовики нагрянули с обысками по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

В результате из незаконного оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки и карабины, а также тысячи патронов, десятки гранат и глушителей. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.02.21

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