В Красноярске растет число отравившихся водопроводной водой

Число отравившихся водопроводной водой в Октябрьском районе Красноярска по состоянию на 2 февраля достигло 53 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Из них 27 человек обратились за медицинской помощью, активно выявлены 26 человек», – говорится в сообщении. Заболевшие лечатся дома.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выяснять причины отравления жителей. «Проводится полный комплекс лабораторных исследований воды из водозабора «Гремячий лог», в распределительной сети Октябрьского района Красноярска, биоматериала от больных для установления путей и факторов инфицирования», – отметили в ведомстве. Сами пострадавшие связывают отравление с употреблением воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения.

В настоящее время проводится дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть, добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, усилен мониторинг качества питьевой воды в Красноярске, подаваемой населению. При этом в настоящее время качество воды, в том числе в Октябрьском районе, соответствует гигиеническим нормативам, подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные несколько десятков жителей Октябрьского района пожаловались на плохое самочувствие. Ранее в этих домах было отключено холодное водоснабжение, а после того как воду дали, у людей, которые ее употребляли, началась рвота, диарея, поднялась температура.

Роспотребнадзор и прокуратура края начали проверку по факту отравления людей.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 02.02.21

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