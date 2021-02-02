В Томской области более 20 детей из школы-интерната попали в больницу

В Томске с симптомами кишечного отравления госпитализированы более 20 учеников школы-интерната. Проводится проверка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Массовое отравление произошло в Крыловской школе-интернате для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратура Бакчарского района совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора проводит проверку. Устанавливается, соблюдала ли администрация школы-интерната требования организации обучения, проживания и питания детей.

Помимо этого, прокуроры проверят полноту и своевременность контроля за работой интерната со стороны местных властей.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 02.02.21

В Екатеринбурге бездомный ломал надгробные кресты на дрова. / Житель Вологодской области ответит за убийство беременной жены и девочки. / «Реальный организационный сбой»: полиция не справилась с огромным числом задержанных на акциях протеста – СПЧ требует проверки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»