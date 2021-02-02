СКР начал проверку после отравления 30 детей из томской школы-интерната

Следователи начали проверку после того, как 30 воспитанников школы-интерната в Томской области попали в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Массовое отравление произошло в Крыловской школе-интернате в Бакчарском районе, в которой обучаются дети с отклонениями в здоровье.

По данным СКР, 30 воспитанников были госпитализированы в томскую инфекционную больницу из-за ухудшения состояния здоровья. У детей поднялась температура, они жаловались на зуд, сыпь и нарушение пищеварения. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжается.

Следователи также проводят проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц учебного заведения признаков халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что прокуратура Бакчарского района совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям администрации школы-интерната в части соблюдения требований организации обучения, проживания и питания детей. Кроме того, прокуроры проверят полноту и своевременность контроля за работой интерната со стороны местных властей.

По данным главы Бакчарского района Сергея Реверы, всего в школе-интернате обучаются 56 воспитанников. «Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей», – цитирует слова чиновника ТАСС.

Томск, Наталья Петрова

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