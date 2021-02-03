В генконсульство России в Нью-Йорке швырнули банку с краской в ходе протестной акции

Генконсульство России в Нью-Йорке обратилась к американским властям с требованием принять меры по безопасности дипмиссии. У здания генконсульства на Манхэттене проiшла протестная акция, которую дипломаты РФ назвали антироссийской, в ходе которой неизвестный в маске бросил в фасад банку с красной краской.

Акция проводилась с 14:00 до 20:00 часов по местному времени. «Зданию нанесен материальный ущерб. Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников», – заявили в диппредставительстве (цитата по ТАСС).

Максимальное количество участников протестной акции было около 10 человек, сообщил сотрудник генконсульства в комментарии РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы проигнорировали просьбы обеспечить порядок у здания дипмиссии. За все время проведения акции «они не сочли возможным появиться у консульства», заявили дипломаты. В итоге генконсульство направило во вторник вечером обращение в Управление по делам дипломатических миссий с требованием обеспечить безопасность диппредставительства.

В инстаграме появилось фото с геолокацией генконсульство РФ в Нью-Йорке, на котором запечатлено залитое красной краской окно.

Нью-Йорк, Наталья Петрова

Нью-Йорк. Другие новости 03.02.21

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