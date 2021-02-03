В Красноярске случился крупный пожар на складе

На складе автомобильных запчастей в Красноярске произошел крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о возгорании на улице Калинина, 60/1 поступило на пульт дежурного в 10:39 (06:39 мск). Площадь возгорания внутри склада компании «Автотрейд» составила 800 квадратных метров.

По словам администрации, людей на складе нет, рассказали в ведомстве. На месте работают звенья газодымзащитной службы, которые проверяют наличие людей в помещении. Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работают 48 человек и 15 единиц техники.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 03.02.21

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