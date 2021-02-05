В Красноярске задержали вероятных виновников смертельного пожара на складе

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о пожаре на складе автомобильных запчастей, в результате которого погибли сотрудник предприятия и трое пожарных, задержаны подозреваемые. По факту случившегося сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «нарушение требований пожарной безопасности» (ч.3 ст.109, ч.2 ст.219 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности следователи задержали 33-летний директора и 39-летнего начальника административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности.

Как писал «Новый День», утром 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей ООО «Автротрейд-КСК» на улице Калинина в Красноярске, возник пожар. В ходе возгорания погиб один сотрудник компании и три сотрудника пожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Следствие намерено обратиться в суд с требованием заключить подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 05.02.21

В школе Дагестана отравились 30 детей. / Скрывавшийся 22 года убийца задержан в России и экстрадирован в Республику Сербскую. / Фотографа, снимавшего шествие в поддержку Навального, приговорили к обязательным работам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»