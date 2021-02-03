В Красноярске в пожаре на складе погибли кладовщик и трое пожарных

При пожаре на складе в Красноярске погибли четыре человека. Мэр Красноярска подтвердил информацию о гибели трёх спасателей и работника склада во время пожара. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, предварительно установлено, что сотрудники пожарно-спасательной службы зашли в горящее помещение склада для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри.

Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Позднее в ходе тушения возгорания нашли тело, предположительно, сотрудника склада, а затем и пожарных. По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Глава МЧС Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего.

Напомним, крупный пожар произошел на складе автомобильных запчастей. Площадь возгорания составила около 3,5 тыс. квадратных метров. МЧС присвоило пожару третий повышенный ранг сложности.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 03.02.21

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