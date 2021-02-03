Хозяин выбросил из окна собаку на глазах у ребенка

Житель Обнинска Калужской области стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Мужчина выкинул из окна собаку, свидетелем этого стал малолетний ребенок.

Как сообщили в полиции, мужчина проживал на пятом этаже, он выбросил из окна собаку, которая при падении погибла. «При этом очевидцем произошедшего стал малолетний ребенок, проходивший в это время недалеко от дома», – говорится в сообщении областного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего. В настоящее время следователи выясняют причины такого поступка мужчины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Калуга, Зоя Осколкова

Калуга. Другие новости 03.02.21

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