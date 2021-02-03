ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за распределения грантов

В конце января 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Ростуризма. Это следует из решения, подписанного замруководителя ведомства Тимофеем Нижегородцевым, передает РБК со ссылкой на копию документа.

По словам начальника управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг службы Надежды Шаравской, ФАС действительно усмотрела в действиях Ростуризма признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Сотрудников Ростуризма заподозрили в нарушении процедуры проведения конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. В ФАС считают, что такие действия могли привести к ограничению конкуренции.

Напомним, что в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции и последовавшего закрытия границ, правительство РФ решило выделить гранты на развитие туризма. На эти цели глава кабмина Михаил Мишустин направил дополнительно 1,2 млрд рублей из резервного фонда. Ростуризм указывал, что гранты на эти цели выделяются впервые. Получить поддержку могли индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.02.21

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