В Рязани 12-летняя девочка выпала с 16-го этажа и выжила

В Рязани 12-летняя девочка упала с 16-го этажа. Подросток получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Прокуратура и СКР проводят проверку.

В настоящее время девочка находится в областной детской клинической больнице имени Н. В. Дмитриевой. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У пострадавшей перелом ребер, черепно-мозговая травма, тупая травма живота и травматический шок.

Прокуратура начала проверку. «По итогам проверки будет дана оценка полноте реализации полномочий, предоставленных органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родителями обязанностей по воспитанию пострадавшей, защите ее жизни и здоровья», – сообщается на сайте ведомства.

Региональный СК также начал проверку по факту случившегося. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Рязань, Зоя Осколкова

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