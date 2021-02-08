В нескольких регионах России отменяют уроки в школах из-за сообщений о минировании

В России сразу в нескольких регионах школы получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Волна ложных минирований прошла на Дальнем Востоке и в Сибири.

Первые сообщения о бомбах в образовательных учреждениях поступили в школы Сахалина и Чукотки. Там отменили занятия в 149 учебных заведениях. Детей и учителей эвакуировали, занятия возобновятся после проведения всех необходимых проверок.

В Приморье отменили уроки в школах Спасска-Дальнего и Спасского района. В Благовещенске отправили по домам учеников первой смены, а в городе Тында Амурской области школьники не будут учиться до конца дня.

В Красноярске занятия отменили в первую смену. Сообщения о минировании школ проверяют в Тамбовской области. «Часть учебных заведений в понедельник из-за проверки отменили занятия (Тамбов, Мичуринск, Рассказово и Рассказовский район, Знаменский, Бондарский и Сампурский районы)», – сказано в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Кроме того, неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в двух школах Барнаула.

Эвакуировали людей и из нескольких образовательных учреждений Железногорска. «Для обеспечения безопасности детей комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принято решение распустить всех школьников по домам. Будет проводиться полный осмотр всех зданий образовательных учреждений», – говорится в сообщении мэрии города.

В Новосибирске из-за сообщения о минировании отменены занятия в гимназии №4, лицее №9 и еще нескольких учебных заведениях, передает местный портал Тайга.инфо.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 08.02.21

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