Школы Москвы и Подмосковья проверили после сообщения в соцсети об угрозе взрывов

В Москве и Подмосковье правоохранители проверили все школы и детские сады после появившегося в одной из соцсетей сообщения об угрозе взрывов в школах по всей территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества найдены не были.

Ранее в понедельник, 8 февраля, в столичную полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что в социальной сети Likee его дочь, четвероклассница, заметила сообщение о «минировании» порядка 20 тысяч школ по всей России». Полиция начала проверку в учебных заведениях.

До этого сообщалось, что школы в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири в понедельник получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. В связи с этим были отменены занятия в школах Сахалина, Чукотки, Красноярска, а также в части учебных заведениях Приморья, Амурской области, Барнаула, Новосибирска. Добавим, что сообщения о минировании школ проверяют и в Тамбовской области.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.02.21

Пожарные сворачивают штаб у 23-этажной высотки, прокуратура начала проверку. / Бабушка жестоко расправилась с двухлетней внучкой в Оренбуржье. / Наигрались в экологию: глава Челябинска призывает активнее посыпать город солью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»