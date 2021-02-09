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Вторник, 9 февраля 2021, 11:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Турции вооруженные люди ограбили россиянку

В Турции гражданка России подверглась вооруженному нападению. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

На женщину, проживающую в Турции, напали в окрестностях Антальи. Двое преступников угрожали россиянке пистолетом, отобрали мобильный телефон, после чего скрылись на автомобиле, передает РИА «Новости».

«Генконсульство располагает только информацией, опубликованной в местных СМИ. Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия», – сказали в дипмиссии.

Сама пострадавшая женщина в генконсульство для оказания помощи не обращалась.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 09.02.21

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