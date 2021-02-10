В Воронеже троих детей госпитализировали из-за отравления угарным газом

В Воронеже по факту отравления угарным газом троих несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, отравление было диагностировано у детей 17-ти, 9-ти и 11-лет.

Установлено, что в ночь на 9 февраля они были госпитализированы в бессознательном состоянии в больницу из квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме на улице Туполева. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной версии причиной отравления стала неисправная работа гозового оборудования или вентиляции.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 10.02.21

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