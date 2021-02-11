На пожаре в Тверской области погибли четверо мужчин

В Тверской области в ночь на 11 февраля в пожаре погибло четыре человека. Их тела были обнаружены при тушении огня в хозяйственной постройке, расположенной в поселке Олений Рог-2 Пеновского района. Как сообщили в пресс-службе СКР, на место ЧП выехали руководство следственного отдела, следователь и криминалист регионального СКР, сотрудники МВД.

По факту гибели четырех мужчин Осташковский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области организовал доследственную проверку. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники СКР, которые во взаимодействии с коллегами из МЧС и полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося, жителей населённого пункта, устанавливают личности погибших.

Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления точных причин гибели людей судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тверь, Иван Гридин

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