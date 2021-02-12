Торговый центр взорвался во Владикавказе (ВИДЕО)

Мощный взрыв прогремел во Владикавказе. В результате ЧП полностью разрушен трехэтажный торговый центр «Магнит» на улице Гагкаева. Об этом сообщается в группе «ЧП / Владикавказ» в соцсети «ВКонтакте». От сильной взрывной волны выбило окна в близ расположенных жилых домах.

Причина взрыва устанавливается. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в супермаркете взорвалась газовоздушная смесь. Предположительно, взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования.

В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал один человек – охранник магазина. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

В то же время источник в экстренных службах сообщил, что в момент взрыва в здании находились несколько человек, один из них мог оказаться под завалами.

Позже источник «Интерфакса» сообщил, что погиб охранник магазина.

Между тем, в региональном управлении МЧС информацию о погибшем не подтверждают. Как заявил глава ведомства Александр Хоружий, «подтвержденных данных о пострадавших при взрыве торгового центра в настоящее время нет».

По данным местных СМИ, сообщение о ЧП поступило спасателям в 07:24. Посетителей в здании ТЦ не было. В настоящее время ведется разбор завалов, информирует издание «Регион 15».

Владикавказ, Наталья Петрова

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