«От взрыва проснулся, как-то выполз оттуда»: на месте взорвавшегося ТЦ во Владикавказе нашли выжившего (ВИДЕО)

Спасатели нашли на месте взрыва торгового центра «Магнит» во Владикавказе выжившего – им оказался охранник супермаркета. Мужчина не пострадал. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.

По словам охранника, в здании не мог еще кто-то находиться. Об этом он заявил на видео, распространенном пресс-службой правительства Северной Осетии.

«Ночью работал, под утро заснул, от взрыва проснулся, как-то выполз оттуда, состояние нормальное, врачи осмотрели. Кроме меня в здании не должно никого было быть. Вылез из-под завалов в полвосьмого», – рассказал мужчина.

Следователи начали проверку по факту взрыва в торговом центре. «12 февраля примерно в 07 часов 24 минуты в здании супермаркета «Магнит» по улице Гагкаева в городе Владикавказе произошел хлопок. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Обстоятельства и причины произошедшего, а также наличие пострадавших устанавливаются, отметили в ведомстве. На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, причиной взрыва в супермаркете стала утечка газа. Жертв удалось избежать, так как взрыв прогремел до открытия магазина – внутри не было ни покупателей, ни продавцов. В результате взрыва трехэтажное здание ТЦ полностью обрушилось.

Владикавказ, Наталья Петрова

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