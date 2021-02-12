Раздела и оставила на морозе: москвичка пыталась убить трех своих детей

В Новой Москве мать бросила трех маленьких детей голыми на морозе в лесу. Женщина и малыши доставлены в больницу. В отношении несостоявшейся детоубийцы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетних (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать, решившая избавиться от трех своих детей, привезла их в лес на территории Новой Москвы, раздела догола и оставила на морозе.

Очевидец произошедшего сообщил об этом в полицию. Дети с различными степенями обморожения были срочно доставлены в больницу, где им оказывается помощь. Их мать также госпитализировали. Женщине назначена психиатрическая экспертиза.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут родственников детей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.02.21

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