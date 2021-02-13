Под Калугой из-за снега рухнула крыша здания, под завалами могут быть люди

В Калужской области под тяжестью снега обрушилась крыша здания бывшего автокомбината. У спасателей есть информация о двух людях, которые могут находиться под завалами. Идет поисковая операция.

Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области. Площадь обрушения составила 20 на 40 метров.

В настоящее время проводятся работы по поиску людей, которые могли оказаться под завалами. Предположительно, в здании в момент обрушения находилось два человека.

Местные СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщают, что причиной обрушения, возможно, стал снег, скопившийся на прохудившейся крыше.

Калуга, Зоя Осколкова

Калуга. Другие новости 13.02.21

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