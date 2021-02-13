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Суббота, 13 февраля 2021, 12:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Под Калугой из-за снега рухнула крыша здания, под завалами могут быть люди

Фото: прокуратура Калужской области

В Калужской области под тяжестью снега обрушилась крыша здания бывшего автокомбината. У спасателей есть информация о двух людях, которые могут находиться под завалами. Идет поисковая операция.

Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области. Площадь обрушения составила 20 на 40 метров.

В настоящее время проводятся работы по поиску людей, которые могли оказаться под завалами. Предположительно, в здании в момент обрушения находилось два человека.

Местные СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщают, что причиной обрушения, возможно, стал снег, скопившийся на прохудившейся крыше.

Калуга, Зоя Осколкова

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