Суд признал экс-полпреда президента в ДФО Ишаева виновным в растрате

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Виктора Ишаева виновным в растрате более 7,5 млн рублей, вверенных ему «Роснефти». Виновным также признан второй фигурант дела – бывший директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату», – говорится в приговоре (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее прокуратура попросила для Ишаева наказание в виде 7 лет лишения свободы, а для Кондратова – четыре года колонии.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, обеспечил заключение договоров по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой. Речь шла об аренде помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. На тот момент он был советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента.

В качестве сообщника Ишаев привлек Геннадия Кондратова. Следствие обвинило его в перечислении на счет ООО «Бейс» арендной платы в завышенном размере. Благодаря этой схеме, как считают следователи, он растратил более 7,5 млн рублей, принадлежащих «Роснефти».

Ишаев был задержан и отправлен под домашний арест в конце марта 2019 года. Тогда следствие вменило ему особо крупное мошенничество. Речь шла о хищении денег «Роснефти» в его бытность топ-менеджером компании. Как заявил Ишаев в ходе следствия, ему вменяется хищение 5 млн рублей на протяжении пяти лет. Свою вину он не признал.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.02.21

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