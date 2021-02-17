Отец выкинул пятилетнего сына с балкона

В Тверской области 5-летний мальчик упал с третьего этажа. Оказалось, что ребенка выкинул с балкона отец. СКР проводит проверку.
Инцидент произошел в городе Торжке. Следователи установили, что мужчина заперся с сыном в комнате, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка.
Мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб шеи.
«С целью установления вех обстоятельств произошедшего на место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты регионального СК России», – сообщается сайте СКР.
Тверь, Зоя Осколкова
Тверь. Другие новости 17.02.21
Вакцина или отставка: главе Минздрава Украины дали срок до конца февраля. / Экс-полпред в ДВФО отделался «условкой» и штрафом за многомиллионную махинацию. / В Чите мужчина застрелил 9-летнюю девочку. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube