Отец выкинул пятилетнего сына с балкона

В Тверской области 5-летний мальчик упал с третьего этажа. Оказалось, что ребенка выкинул с балкона отец. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в городе Торжке. Следователи установили, что мужчина заперся с сыном в комнате, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка.

Мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб шеи.

«С целью установления вех обстоятельств произошедшего на место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты регионального СК России», – сообщается сайте СКР.

Тверь, Зоя Осколкова

Тверь. Другие новости 17.02.21

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