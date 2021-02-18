В Подмосковье грабитель угрожал продавцам вешалкой в пакете

В Подмосковье мужчина ограбил салон сотовой связи. При этом преступник угрожал продавцам вешалкой для одежды, спрятанной в пакет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ограбление произошло в Звенигороде. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья попросил показать ему мобильный телефон в торговом павильоне. Затем он достал из-под куртки предмет в пакете и стал угрожать продавцу.

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа», – рассказала Волк.

Мужчина успел продать один смартфон, при себе у него было еще четыре украденных телефона. Выяснилось, что грабитель угрожал завернутой в пакет вешалкой для одежды. Она была обнаружена недалеко от места происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.21

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