В Воронеже силовики повязали группу экстремистов

В Воронежской области возбуждены два уголовных дела в отношении трех местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и других неустановленных лиц по подозрению в возбуждении ненависти и вражды (ст.282 УК РФ). Уголовные дела соединены в одно производство.

По данным следствия, в январе 2020 года в Воронеже 19-летний местный житель создал националистическую преступную группу. Установлено, что в апреле 2020 года подозреваемый изготовил трафарет с текстом экстремистского характера, при помощи которого он и 33-летний участник группы разместили надписи на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Кроме того, в октябре 2020 года участник группы, которому на момент совершения преступления было 17 лет, под руководством 33-летнего мужчины с помощью аэрозольной краски нанес надпись экстремистского содержания на заборе около одного из домов в Левобережном районе Воронежа.

Кроме того, данное уголовное дело соединено с другим – по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия (пп.«а», «в» ч.2 ст.115 УК РФ), 19-летнему парню. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний местный житель, являющийся участником экстремистской группы.

В рамках расследования состоялось более 10 обысков, в ходе которых изъяты листовки экстремистского содержания и атрибутика с нацистской символикой, средства мобильной связи, ноутбуки, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемых.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 18.02.21

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