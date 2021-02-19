Большой театр эвакуировали из-за задымления

Из Государственного академического Большого театра эвакуировали около 800 человек. В здании сработала система противопожарной безопасности.

Как сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова, система пожаротушения сработала на сценический дым. При этом возгорания и задымления нет, передает «Интерфакс».

Пожарно-спасательные подразделения провели разведку в здании театра, но пожара не обнаружили.

Отмечается, что люди самостоятельно покинули театр. Все 800 человек – сотрудники Большого.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.02.21

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