Генпрокуратура нагрянула с внеплановой проверкой в Минкультуры

Генпрокуратура России с 15 февраля по 16 марта 2021 года проводит внеплановую проверку в Министерстве культуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Издание пишет, что прокуратуру интересует расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий.

В 2021 году Минкульту выделено для распределения 142,2 млрд рублей, из которых 806,8 млн рублей проходят как расходы по общегосударственным вопросам. Такие данные содержатся в документах Федерального казначейства. Еще 111,5 млн рублей будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.21

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